Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Fresnillo-Investment im Blick 02.12.2025 16:04:23

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 7,26 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,741 Fresnillo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 884,30 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 01.12.2025 auf 28,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 288,43 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich jüngst auf 19,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresnillo PLCmehr Nachrichten