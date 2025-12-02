Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment im Blick
|
02.12.2025 16:04:23
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fresnillo-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 7,26 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 137,741 Fresnillo-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 884,30 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 01.12.2025 auf 28,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 288,43 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Fresnillo belief sich jüngst auf 19,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
