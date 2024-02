FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Glencore-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Glencore-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Glencore-Aktie letztlich bei 2,59 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 385,802 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Glencore-Aktie auf 4,09 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 579,48 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,95 Prozent zugenommen.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 50,84 Mrd. GBP beziffert. Der Glencore-Börsengang fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at