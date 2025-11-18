Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
18.11.2025 10:03:39
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Glencore-Papier an diesem Tag 1,94 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, befänden sich nun 51,618 Glencore-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 187,81 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 17.11.2025 auf 3,64 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,81 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Glencore eine Börsenbewertung in Höhe von 43,04 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Der erste festgestellte Kurs der Glencore-Aktie lag damals bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
