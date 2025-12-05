Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitable Halma-Anlage?
|
05.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 27,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,483 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 1 319,96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,18 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,00 Prozent zugenommen.
Insgesamt war Halma zuletzt 13,45 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Halma PLCmehr Nachrichten
|
05.12.25
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Schwacher Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.11.25
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
20.11.25
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Halma PLCmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|41,82
|1,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.