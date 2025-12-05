FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Halma-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 27,41 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 36,483 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.12.2025 1 319,96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 36,18 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,00 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Halma zuletzt 13,45 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at