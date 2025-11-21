FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Halma-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 21.11.2020 wurde die Halma-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Halma-Papier bei 23,97 GBP. Bei einem Halma-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 417,200 Halma-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 36,18 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 094,31 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,94 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Halma einen Börsenwert von 12,51 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at