FTSE 100-Papier Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Hikma Pharmaceuticals gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Hikma Pharmaceuticals-Anteilen via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Hikma Pharmaceuticals-Anteile letztlich bei 23,43 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 426,803 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Die gehaltenen Hikma Pharmaceuticals-Aktien wären am 15.10.2024 8 369,61 GBP wert, da der Schlussstand 19,61 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16,30 Prozent.

Hikma Pharmaceuticals wurde am Markt mit 4,27 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

