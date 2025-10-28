IMI Aktie

Profitables IMI-Investment? 28.10.2025 10:03:43

FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das IMI-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 10,64 GBP. Bei einem IMI-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,401 IMI-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 224,12 GBP, da sich der Wert eines IMI-Anteils am 27.10.2025 auf 23,84 GBP belief. Mit einer Performance von +124,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war IMI zuletzt 5,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

