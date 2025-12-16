IMI Aktie
WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22
|Frühes Investment
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Anteile betrug an diesem Tag 13,09 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die IMI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,394 IMI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 24,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 897,63 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,76 Prozent.
Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IMI PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.12.25
|FTSE 100-Papier IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.12.25
|FTSE 100-Wert IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMI von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
28.11.25
|Starker Wochentag in London: Anleger lassen FTSE 100 am Freitagmittag steigen (finanzen.at)
|
28.11.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
25.11.25
|FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMI-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
18.11.25