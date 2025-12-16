IMI Aktie

WKN DE: A1XCMM / ISIN: GB00BGLP8L22

Frühes Investment 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Titel IMI-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMI von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die IMI-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das IMI-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der IMI-Anteile betrug an diesem Tag 13,09 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die IMI-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,394 IMI-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.12.2025 auf 24,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 897,63 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +89,76 Prozent.

Jüngst verzeichnete IMI eine Marktkapitalisierung von 5,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

