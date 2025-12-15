FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 16,09 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,215 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 20,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,04 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intermediate Capital Group eine Marktkapitalisierung von 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at