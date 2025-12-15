Intermediate Capital Group Aktie

Intermediate Capital Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AMU0 / ISIN: GB00BYT1DJ19

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Intermediate Capital Group-Investment 15.12.2025 10:04:02

FTSE 100-Papier Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intermediate Capital Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Intermediate Capital Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Intermediate Capital Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 16,09 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 6,215 Intermediate Capital Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 20,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 126,04 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Intermediate Capital Group eine Marktkapitalisierung von 5,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Intermediate Capital Group PLCmehr Nachrichten