FTSE 100-Titel Intermediate Capital Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intermediate Capital Group-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Intermediate Capital Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Intermediate Capital Group-Papier bei 6,00 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Intermediate Capital Group-Aktie investiert hat, hat nun 166,667 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Intermediate Capital Group-Papiers auf 20,46 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 410,00 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 241,00 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Intermediate Capital Group einen Börsenwert von 5,79 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
