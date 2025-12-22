FTSE 100-Papier Intertek-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Intertek von vor einem Jahr rentiert?

Wer vor Jahren in Intertek eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Intertek-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 46,60 GBP. Bei einem Intertek-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,146 Intertek-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 100,26 GBP, da sich der Wert eines Intertek-Anteils am 19.12.2025 auf 46,72 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,26 Prozent.

Der Börsenwert von Intertek belief sich jüngst auf 7,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at