FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in J Sainsbury eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die J Sainsbury-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das J Sainsbury-Papier an diesem Tag bei 2,84 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investierten, hätten nun 3 522,367 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2024 gerechnet (2,56 GBP), wäre das Investment nun 9 017,26 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 9,83 Prozent.

J Sainsbury wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,97 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at