FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: Wäre eine J Sainsbury-Investition von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Bei einem frühen J Sainsbury-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr wurde das J Sainsbury-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die J Sainsbury-Aktie 2,59 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die J Sainsbury-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3 859,514 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 911,23 GBP, da sich der Wert einer J Sainsbury-Aktie am 22.03.2024 auf 2,57 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,89 Prozent verringert.

J Sainsbury markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,99 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at