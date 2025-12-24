Land Securities Group Aktie

Land Securities Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60

Lukratives Land Securities Group-Investment? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Wert Land Securities Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Land Securities Group-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Land Securities Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Land Securities Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,82 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 171,821 Land Securities Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,06 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 040,38 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Land Securities Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

