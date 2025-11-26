FTSE 100-Papier Land Securities Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Land Securities Group von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Land Securities Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit Land Securities Group-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 6,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Land Securities Group-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,327 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 97,06 GBP, da sich der Wert eines Land Securities Group-Anteils am 25.11.2025 auf 5,95 GBP belief. Mit einer Performance von -2,94 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Land Securities Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at