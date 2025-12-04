Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Rentable Legal General-Anlage?
|
04.12.2025 10:03:38
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Legal General-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 374,111 Legal General-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 2,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 935,28 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,47 Prozent.
Legal General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,97 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.12.25
|Impulsarmer Handel in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch (finanzen.at)
|
03.12.25
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
03.12.25
|LSE-Handel FTSE 100 im Minus (finanzen.at)