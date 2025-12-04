Legal & General Aktie

Legal & General für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997

Rentable Legal General-Anlage? 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Legal General-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Legal General-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 374,111 Legal General-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 2,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 935,28 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,47 Prozent.

Legal General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,97 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

