FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Legal General-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Legal General-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 374,111 Legal General-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.12.2025 auf 2,50 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 935,28 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,47 Prozent.

Legal General wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,97 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at