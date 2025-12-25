FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Legal General-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Legal General-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Legal General-Anteile 2,65 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, befänden sich nun 377,521 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 2,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,25 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,68 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Legal General einen Börsenwert von 14,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at