Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Legal General-Performance
|
25.12.2025 10:03:26
FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Legal General-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Legal General-Anteile 2,65 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Legal General-Papier investiert hätte, befänden sich nun 377,521 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.12.2025 auf 2,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 973,25 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,68 Prozent verkleinert.
Zuletzt verbuchte Legal General einen Börsenwert von 14,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Legal & General plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Papier Legal General-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Legal General von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|Börse London in Rot: FTSE 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
24.12.25
|Handel in London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
|
24.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt mittags ab (finanzen.at)
|
24.12.25
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Legal & General plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Legal & General plc
|2,98
|0,34%