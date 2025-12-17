Ocado Group Aktie

Hochrechnung 17.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ocado Group-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 17.12.2022 wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ocado Group-Papier 6,30 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 158,831 Anteilen. Die gehaltenen Ocado Group-Anteile wären am 16.12.2025 373,09 GBP wert, da der Schlussstand 2,35 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 62,69 Prozent verkleinert.

Am Markt war Ocado Group jüngst 1,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

