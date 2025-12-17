FTSE 100-Papier Ocado Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ocado Group von vor 3 Jahren eingebracht

Am 17.12.2022 wurden Ocado Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ocado Group-Papier 6,30 GBP wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Ocado Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 158,831 Anteilen. Die gehaltenen Ocado Group-Anteile wären am 16.12.2025 373,09 GBP wert, da der Schlussstand 2,35 GBP betrug. Damit hätte sich die Investition um 62,69 Prozent verkleinert.

Am Markt war Ocado Group jüngst 1,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

