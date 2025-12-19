FTSE 100-Wert Prudential-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Prudential-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Prudential-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,30 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 587,806 Prudential-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.12.2025 auf 11,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 981,90 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79,82 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Prudential bezifferte sich zuletzt auf 28,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at