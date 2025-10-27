FTSE 100-Papier Smiths-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Smiths-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Smiths-Aktien verdienen können.

Das Smiths-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 15,88 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 629,723 Smiths-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Smiths-Papiers auf 25,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 768,26 GBP wert. Aus 10 000 GBP wurden somit 15 768,26 GBP, was einer positiven Performance von 57,68 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Smiths belief sich jüngst auf 8,12 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at