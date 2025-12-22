FTSE 100-Titel Admiral Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Admiral Group von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Admiral Group-Einstiegs gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Admiral Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Admiral Group-Anteile bei 16,27 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Admiral Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 61,463 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Admiral Group-Aktie auf 31,86 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 958,21 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,82 Prozent vermehrt.

Alle Admiral Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at