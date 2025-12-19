Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Lohnendes Ashtead-Investment?
|
19.12.2025 10:03:56
FTSE 100-Titel Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ashtead-Investment von vor 10 Jahren verdient
Ashtead-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ashtead-Anteile bei 11,10 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Ashtead-Aktie investiert hätte, hätte er nun 90,090 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Ashtead-Aktie auf 54,04 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 868,47 GBP wert. Damit wäre die Investition 386,85 Prozent mehr wert.
Am Markt war Ashtead jüngst 22,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
