Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Anlage unter der Lupe
|
23.12.2025 10:03:42
FTSE 100-Titel Associated British Foods-Aktie: So viel Verlust hätte eine Associated British Foods-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Associated British Foods-Papier statt. Der Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie betrug an diesem Tag 33,18 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 3,014 Associated British Foods-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 21,07 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 63,50 GBP wert. Das kommt einer Abnahme um 36,50 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Associated British Foods bezifferte sich zuletzt auf 15,06 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
