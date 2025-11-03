FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien verdienen können.

Am 03.11.2020 wurden AstraZeneca-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Aktie betrug an diesem Tag 79,02 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das AstraZeneca-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,656 AstraZeneca-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 578,15 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 31.10.2025 auf 124,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,81 Prozent vermehrt.

AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 193,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at