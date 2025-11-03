AstraZeneca Aktie

AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Langfristige Investition 03.11.2025 10:04:18

FTSE 100-Titel AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AstraZeneca-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in AstraZeneca-Aktien verdienen können.

Am 03.11.2020 wurden AstraZeneca-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der AstraZeneca-Aktie betrug an diesem Tag 79,02 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das AstraZeneca-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,656 AstraZeneca-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 578,15 GBP, da sich der Wert eines AstraZeneca-Anteils am 31.10.2025 auf 124,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 57,81 Prozent vermehrt.

AstraZeneca war somit zuletzt am Markt 193,08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLCmehr Analysen

31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
24.10.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
22.10.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)