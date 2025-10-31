AstraZeneca Aktie
|142,20EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 14200 Pence belassen. Die am 6. November anstehenden Quartalszahlenvorlage sei traditionell ein Zeitpunkt, zu dem der Finanzchef des Pharmakonzerns nach Treibern für das folgende Jahr befragt werde, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er sieht aktuell weniger Margenrisiken als in vergangenen Jahren. Die Ergebniserwartungen könnten in Richtung Jahreswechsel ein wenig steigen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
141,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
125,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLCmehr Nachrichten
|
12:28
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in London: FTSE 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in Europa: STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
30.10.25
|LSE-Handel FTSE 100 fällt zurück (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)