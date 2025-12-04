Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23

Frühe Anlage 04.12.2025 10:03:38

FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Auto Trader Group-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde die Auto Trader Group-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Auto Trader Group-Anteile bei 8,44 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Auto Trader Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 184,834 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.12.2025 gerechnet (6,22 GBP), wäre die Investition nun 7 372,04 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 26,28 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Auto Trader Group betrug jüngst 5,32 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

