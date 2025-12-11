Auto Trader Group Aktie
WKN DE: A14PY2 / ISIN: GB00BVYVFW23
|Auto Trader Group-Anlage
|
11.12.2025 10:03:31
FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,62 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,787 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,58 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 10.12.2025 auf 5,99 GBP belief. Mit einer Performance von +6,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,10 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Auto Trader Group PLCmehr Nachrichten
|
11.12.25
|FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|LSE-Handel: FTSE 100 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 liegt im Plus (finanzen.at)
|
04.12.25
|FTSE 100-Titel Auto Trader Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Auto Trader Group von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
02.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.11.25
|FTSE 100-Papier Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Auto Trader Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Auto Trader Group PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Auto Trader Group PLC
|6,50
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.