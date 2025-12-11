Auto Trader Group Aktie

Auto Trader Group-Anlage 11.12.2025 10:03:31

FTSE 100-Wert Auto Trader Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Auto Trader Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Auto Trader Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Auto Trader Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 5,62 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 17,787 Auto Trader Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,58 GBP, da sich der Wert eines Auto Trader Group-Anteils am 10.12.2025 auf 5,99 GBP belief. Mit einer Performance von +6,58 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Auto Trader Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

