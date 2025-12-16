Beazley Aktie

Beazley für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66

Beazley-Performance 16.12.2025 10:03:58

FTSE 100-Titel Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beazley von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Beazley-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Beazley-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 3,92 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Beazley-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 255,102 Beazley-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.12.2025 2 112,24 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,28 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 111,22 Prozent gesteigert.

Beazley erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

