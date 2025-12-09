FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Beazley-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Beazley-Papier an diesem Tag bei 3,59 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 27,886 Beazley-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 217,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,37 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at