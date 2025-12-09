Beazley Aktie
WKN DE: A2AF7G / ISIN: GB00BYQ0JC66
|Rentables Beazley-Investment?
|
09.12.2025 10:03:51
FTSE 100-Wert Beazley-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beazley von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Beazley-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Beazley-Papier an diesem Tag bei 3,59 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 27,886 Beazley-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,80 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 217,37 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 117,37 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Beazley bezifferte sich zuletzt auf 4,61 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Beazley PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Beazley PLC
|8,75
|-1,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.