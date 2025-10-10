FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Burberry-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 10.10.2015 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,04 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,649 Burberry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2025 81,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,23 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,68 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 4,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at