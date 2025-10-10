Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
|Lukrative Burberry-Investition?
|
10.10.2025 10:04:03
FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet
Am 10.10.2015 wurde das Burberry-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,04 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,649 Burberry-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2025 81,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 12,23 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 18,68 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Burberry eine Börsenbewertung in Höhe von 4,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burberry plcmehr Nachrichten
|
10:04
|FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 beendet den Donnerstagshandel im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Schwacher Handel: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
07.10.25
|Börse London in Grün: FTSE 100 legt zum Ende des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.10.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.10.25
|Schwache Performance in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
03.10.25
|FTSE 100-Wert Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Burberry von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
02.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)