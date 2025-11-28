Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

Burberry-Anlage unter der Lupe 28.11.2025 10:03:43

FTSE 100-Titel Burberry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Burberry-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Burberry eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Burberry-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 17,27 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Burberry-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 57,897 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 679,42 GBP, da sich der Wert eines Burberry-Papiers am 27.11.2025 auf 11,74 GBP belief. Das entspricht einem Schwund von 32,06 Prozent.

Der Marktwert von Burberry betrug jüngst 4,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

