WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

Fresnillo-Investment 28.10.2025 16:04:06

FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Fresnillo-Papier an diesem Tag bei 11,67 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Fresnillo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 857,130 Fresnillo-Aktien. Die gehaltenen Fresnillo-Aktien wären am 27.10.2025 18 016,88 GBP wert, da der Schlussstand 21,02 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 80,17 Prozent.

Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

