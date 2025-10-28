Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment
|
28.10.2025 16:04:06
FTSE 100-Titel Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Fresnillo-Papier an diesem Tag bei 11,67 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in Fresnillo-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 857,130 Fresnillo-Aktien. Die gehaltenen Fresnillo-Aktien wären am 27.10.2025 18 016,88 GBP wert, da der Schlussstand 21,02 GBP betrug. Das entspricht einem Plus von 80,17 Prozent.
Alle Fresnillo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
