FTSE 100-Titel Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Halma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 12.12.2022 wurde die Halma-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Halma-Aktie betrug an diesem Tag 21,37 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 467,946 Halma-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.12.2025 16 518,48 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 35,30 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 65,18 Prozent.

Zuletzt verbuchte Halma einen Börsenwert von 13,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at