FTSE 100-Titel Hikma Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hikma Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 29.10.2015 wurden Hikma Pharmaceuticals-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 21,46 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,598 Hikma Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 28.10.2025 auf 17,76 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 827,59 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 17,24 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Hikma Pharmaceuticals betrug jüngst 3,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at