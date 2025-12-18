FTSE 100-Titel Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Howden Joinery Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 18.12.2022 wurden Howden Joinery Group-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Howden Joinery Group-Aktie bei 5,61 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Howden Joinery Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,819 Howden Joinery Group-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.12.2025 147,10 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,26 GBP belief. Mit einer Performance von +47,10 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Howden Joinery Group belief sich zuletzt auf 4,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at