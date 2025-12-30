FTSE 100-Wert Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Informa-Investment gewesen.

Informa-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,20 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in Informa-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,139 Informa-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,38 GBP, da sich der Wert einer Informa-Aktie am 29.12.2025 auf 8,82 GBP belief. Damit wäre die Investition 42,38 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Informa belief sich zuletzt auf 11,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at