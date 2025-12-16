Informa Aktie
WKN DE: A114PL / ISIN: GB00BMJ6DW54
|Informa-Anlage unter der Lupe
|
16.12.2025 10:03:58
FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Informa-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Informa-Papier bei 5,51 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 181,484 Informa-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 1 617,02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,91 GBP belief. Damit wäre die Investition um 61,70 Prozent gestiegen.
Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Informa PLCmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: So bewegt sich der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in London: FTSE 100 am Mittag im Aufwind (finanzen.at)
|
10.12.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.at)
|
09.12.25