FTSE 100-Titel Informa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Informa von vor 10 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Informa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Informa-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Informa-Papier bei 5,51 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 181,484 Informa-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 1 617,02 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 8,91 GBP belief. Damit wäre die Investition um 61,70 Prozent gestiegen.

Informa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at