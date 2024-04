FTSE 100-Titel Intertek-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Intertek-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Intertek-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Intertek-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,18 GBP wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Intertek-Aktie investierten, hätten nun 342,700 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 593,56 GBP, da sich der Wert einer Intertek-Aktie am 05.04.2024 auf 48,42 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 65,94 Prozent gesteigert.

Alle Intertek-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at