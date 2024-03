FTSE 100-Titel J Sainsbury-Aktie: So viel hätten Anleger an einem J Sainsbury-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die J Sainsbury-Aktie Anlegern gebracht.

Am 11.03.2019 wurde die J Sainsbury-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,24 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die J Sainsbury-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 44,703 J Sainsbury-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.03.2024 gerechnet (2,50 GBP), wäre das Investment nun 111,85 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,85 Prozent.

J Sainsbury wurde am Markt mit 5,84 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at