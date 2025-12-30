Kingfisher Aktie

Kingfisher für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 30.12.2025 10:03:41

FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren Kingfisher-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,34 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,581 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 935,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,47 Prozent.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5,30 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Kingfisher plcmehr Nachrichten

Analysen zu Kingfisher plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Kingfisher plc 3,56 -1,17% Kingfisher plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen