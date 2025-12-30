Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Frühes Investment
|
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,34 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,581 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 935,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,47 Prozent.
Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5,30 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
