FTSE 100-Titel Kingfisher-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Kingfisher von vor 10 Jahren bedeutet

Vor 10 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,34 GBP wert. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Kingfisher-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 299,581 Kingfisher-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.12.2025 935,29 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,12 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,47 Prozent.

Der Kingfisher-Wert an der Börse wurde auf 5,30 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at