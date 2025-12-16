FTSE 100-Wert Kingfisher-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Kingfisher-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Kingfisher-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Kingfisher-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Kingfisher-Aktie an diesem Tag 2,29 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4 372,540 Kingfisher-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.12.2025 13 379,97 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,06 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 33,80 Prozent vermehrt.

Kingfisher markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at