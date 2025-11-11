Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Frühe Anlage
|
11.11.2025 10:03:38
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,44 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 298,058 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 135,36 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,54 Prozent.
Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lloyds Banking Groupmehr Nachrichten
|
15:59
|FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in London: FTSE 100 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
10:03
|FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.11.25
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
10.11.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.11.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 am Montagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)