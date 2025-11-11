FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lloyds Banking Group von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lloyds Banking Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Lloyds Banking Group-Anteile bei 0,44 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2 298,058 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,93 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 135,36 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +113,54 Prozent.

Der Marktwert von Lloyds Banking Group betrug jüngst 53,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at