FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Lloyds Banking Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag bei 0,74 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13 513,514 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Anteile wären am 27.10.2025 11 870,27 GBP wert, da der Schlussstand 0,88 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,70 Prozent.

Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 51,97 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

