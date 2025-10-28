Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
|Rentables Lloyds Banking Group-Investment?
|
28.10.2025 10:03:43
FTSE 100-Titel Lloyds Banking Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lloyds Banking Group-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lloyds Banking Group-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Lloyds Banking Group-Anteile an diesem Tag bei 0,74 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13 513,514 Lloyds Banking Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Lloyds Banking Group-Anteile wären am 27.10.2025 11 870,27 GBP wert, da der Schlussstand 0,88 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +18,70 Prozent.
Der Lloyds Banking Group-Wert an der Börse wurde auf 51,97 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Lloyds Banking Group
Aktien in diesem Artikel
|Lloyds Banking Group
|1,02
|0,00%
