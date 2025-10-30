FTSE 100-Titel Marks Spencer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Marks Spencer gewesen.

Die Marks Spencer-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Marks Spencer-Aktie betrug an diesem Tag 4,91 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 203,814 Marks Spencer-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (4,06 GBP), wäre die Investition nun 828,10 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,19 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Marks Spencer eine Marktkapitalisierung von 8,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at