WKN: 534418 / ISIN: GB0031274896

Frühe Investition 18.12.2025 10:03:28

FTSE 100-Wert Marks Spencer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marks Spencer von vor 5 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Marks Spencer-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Marks Spencer-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Marks Spencer-Anteile bei 1,34 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Marks Spencer-Aktie investiert, befänden sich nun 7 485,030 Marks Spencer-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.12.2025 auf 3,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 535,93 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 145,36 Prozent gesteigert.

Marks Spencer erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

