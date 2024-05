FTSE 100-Titel Next-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Next von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.05.2023 wurden Next-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 67,90 GBP. Bei einem Next-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14,728 Next-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.05.2024 auf 91,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 353,17 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +35,32 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Next belief sich zuletzt auf 11,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at