FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Scottish Mortgage Investment Trust-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,60 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1 042,101 Scottish Mortgage Investment Trust-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 942,48 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 15.12.2025 auf 11,46 GBP belief. Die Steigerung von 10 000 GBP zu 11 942,48 GBP entspricht einer Performance von +19,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Scottish Mortgage Investment Trust belief sich zuletzt auf 12,35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at