FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Scottish Mortgage Investment Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 367,512 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.12.2025 auf 10,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 022,42 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 302,24 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Scottish Mortgage Investment Trust betrug jüngst 11,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
