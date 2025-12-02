Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
FTSE 100-Papier Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Scottish Mortgage Investment Trust-Papier an diesem Tag 11,05 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 GBP in die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,050 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,65 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 96,38 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 3,62 Prozent verkleinert.
Scottish Mortgage Investment Trust wurde am Markt mit 11,65 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
