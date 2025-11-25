Scottish Mortgage Investment Trust Aktie
WKN DE: A115BA / ISIN: GB00BLDYK618
|Performance unter der Lupe
|
25.11.2025 10:03:41
FTSE 100-Titel Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Scottish Mortgage Investment Trust von vor 3 Jahren verdient
Die Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,69 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 300,052 Scottish Mortgage Investment Trust-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 579,04 GBP, da sich der Wert einer Scottish Mortgage Investment Trust-Aktie am 24.11.2025 auf 10,45 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 35,79 Prozent.
Scottish Mortgage Investment Trust markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,29 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!